O ülkeye gidecekler dikkat! Yeni karar çıktı: Vizeler yanacak

Haber Merkezi

İngiltere İçişleri Bakanlığınca çalışma vizesi almayı düşünenleri yakından ilgilendiren yeni bir karar alındı. Alınan karar kapsamında lisans düzeyinin altındaki işlerde çalışacak nitelikli yabancı işçilere verilen vizelere süre sınırlaması getireceğini duyuruldu.

Özellikle de dış göçe daha sert düzenlemeler getirme çağrılarına yanıt olarak getirilen yeni uygulamalarla, İngiltere'de çalışmak eskisine göre çok daha zor olacak.

Çalışma vizesini pek çok kişi için hayal olma noktasına getiren bu uygulamanın yanı sıra İngiliz hükümeti, vizeleri ve çalışma izinlerini kapsayan daha sert uygulamalar içinde çalışmalarını sürdürüyor.

YALNIZCA ÜNİVERSİTE OKUYAN GİDEBİLECEK!

Yeni düzenlemelere göre, yalnızca İngiltere’nin resmi yeterlilik çerçevesine göre seviye altı ve üzerindeki (lisans düzeyine eşdeğer) işlere başvuranlar standart nitelikli vize hakkına sahip olacak.

Kararla birlikte bundan sonraki süreçte sadece üniversite okuyan ve okudukları bölümle ilgili bir işe girenler çalışma ve oturma vizesi alabilecek.

Lisans altı olarak değerlendirilen, lise diplomasi gerektiren işlerde çalışacak yabancıların vize süresi sınırlandırılacak ve bu vize yalnızca belirli sektörlerde büyük bir personel açığı olduğunda geçerli hale getirilecek.

Ayrıca, söz konusu sektörlerdeki işverenlerin bu eksikleri gidermek için yabancı çalışanlarını kapsayan yerli istihdam ve eğitim planlarına sahip olduklarını göstermeleri gerekecek.