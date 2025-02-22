O ürünlerin satışlarında sınırlama getirildi! 4 adetten fazla satılmayacak

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Avrupa genelinde tereyağı üretiminde maliyetlerin artması nedeniyle oluşan üretim yetersizlikleri nedeniyle çarpıcı bir adım atıldı.

Üretim yetersizlikleri nedeniyle market raflarında yer alan tereyağı fiyatlarında belirgin bir artış gözlemlenirken atılan yeni adım dikkat çekti.

Süpermarketler, üretim yetersizlikleri nedeniyle tereyağı satışlarında oluşabilecek panik alımlarını önlemek amacıyla her müşteri için en fazla dört paket satın alma sınırı getirildi.

FİYATLAR ARTIYOR!

Avrupa İstatistik Ofisi’nde (Eurostat) yer alan verilerine göre, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde tereyağı fiyatları Şubat ayında yıllık bazda ortalama yüzde 30 oranında artış gösterdi.

Bu durum özellikle Almanya’da, Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis) açıkladığı verilere göre Ocak ayında tereyağının üretici fiyatının yüzde 39,8 oranında artmasına neden oldu.

Avrupa’da tereyağının genellikle 250 gramlık ambalajlarda satılması, tüketicilerin bu temel gıda ürününü sık sık almak zorunda kalmasına neden olurken Avrupa genelinde tereyağı fiyatları rekor seviyelere ulaştı.

Bu durum nedeniyle süpermarketlerin ise indirimli tereyağı kampanyaları düzenlemesine neden oldu. Ancak marketler, panik alımlarını engellemek amacıyla her müşteri için dört paket (her biri 250 gram) tereyağı satın alma sınırı koydu. Bazı marketler, tereyağını havyar gibi lüks ürünlerle birlikte özel güvenlikli raflarda koruma altına aldı.