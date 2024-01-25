O yoğurt şirketinden detoks hamlesi: Tamamlayan 302 bin lira kazanacak! Dijital detokslar son dönemlerde oldukça yaygın olarak uygulanıyor. O yoğurt firması da dijital detoks yapma kararı aldı. Üstelik bu dijital detoks 302 bin lira değerinde…

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Bir dijital detoks düşünün ki size 302 bin lira kazandırsın. O yoğurt firması 30 günlük bir Dijital Detoks Programı başlattığı duyurusunu yaptı.

Bu dijital detoks programını tamamlayan katılımcılar ise hem arınmış hem de cepleri dolu bir şekilde ayrılacaklar.

302 bin liralık ödül…

İzlanda merkezli olan yoğurt şirketi Siggi’s, alınan bu detoks programı hakkında günlük hayatta dikkat dağıtan öznelerin çıkarıldığında hayatın daha güzel olacağını savunduğunu aktardı.

Detoks boyunca katılımcılardan, en çok dikkat dağıtan araçlardan biri olan telefonu kullanmamaları isteniyor.

Şirketin Halkla İlişkiler ve Dijital Strateji Direktörü Kristina Drociak, bu meydan okumanın tamamen köklere dönüşle ilgili olduğunu ifade ederken, markanın gereksiz unsurlardan arınmayı hedeflediğini vurgulayarak, yoğurttaki az bileşen konseptine benzer şekilde, daha az dijital dikkat dağıtıcının daha tatmin edici bir yaşam sağlayabileceğine inandıklarını belirtti.

Drociak yaptığı konuşmasında ise, “Programın amacı, 2024 ve sonrasında yeni sağlıklı alışkanlıklar başlatabilmeleri umuduyla, insanlara dijitalden arınmanın faydalarını sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Ödül çok cezbedici…

Bu programa katılmak isteyenlerin ise, dijital detokstan neden faydalanmak istediklerini ve bunun Siggi'nin marka felsefesiyle nasıl uyum sağladığını özetleyen 100 ila 500 kelime arasında "iddialı bir makale" yazmaları isteniyor.

Başvuruları değerlendirecek olan şirket, seçilen on kişiye 10 bin dolar ödül ve üç aylık Siggi's yoğurt teminatı sağlayacak. Başvuru sahiplerinin 18 yaşında veya daha büyük olmaları gerekmektedir ve tüm kısıtlamalardan haberdar olmak için şirketin web sitesini ziyaret etmeleri gerekmektedir.