Ocak 2025 faiz kararı: Merkez Bankası ocak ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Haber Merkezi

Yatırımcılar tarafından 2025 Ocak ayı faiz kararı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. TCMB faiz kararı için gözler Merkez Bankası Ocak ayı toplantı tarihine kilitlenmiş durumda.

TCMB, geçtiğimiz ay politika faizini 250 baz puan indirerek %50’den %47.50’ye çekmişti. Bu ay da benzer bir faiz indirimi beklenirken faiz kararının açıklanacağı tarih için araştırmalar hız kazanmış durumda.

Ekonomistlere göre, faiz oranlarında olası bir düşüşün dolar/TL üzerinde sert bir hareket yaratmaması bekleniyor. Peki, Merkez Bankası ocak ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası (TCMB), yeni yılda ilk faiz kararı toplantısı 23 Ocak’ta gerçekleştirecek. PPK toplantısına Fatih Karahan başkanlık edecek.