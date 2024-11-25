Ödemeyen ev sahiplerine ceza yolda: Son tarih 2 Aralık…

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2024 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi ikinci taksit ödemeleri için son tarih 2 Aralık olarak duyuruldu.

Ev sahiplerinin ve gayrimenkul sahiplerinin dikkat etmesi gereken bu tarihte, ödemelerini yapmayanlar için cezai yaptırımlar devreye girecek.

Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, emlak vergisinin ödenmemesi durumunda her geçen ay için yüzde 2,5 gecikme zammı uygulanacağına dikkat çekti.

Emlak vergisi ödemeleri, gayrimenkulün bağlı olduğu belediyelere yapılabiliyor ve belediyelerin çoğu ödeme işlemini internet üzerinden ya da e-devlet aracılığıyla kabul ediyor.

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Belediye üzerinden ödeme:

Emlak vergisi, gayrimenkulün bağlı olduğu belediyeye ödenir. Belediyelerin çoğu, emlak vergisi ödemelerini internet üzerinden kabul etmektedir. Bu nedenle, belediyenizin resmi internet sitesine girerek ödeme talimatlarını takip edebilirsiniz.

E-devlet üzerinden ödeme:

E-devlet kapısı üzerinden de emlak vergisi ödemesi yapılabilir. E-devlet platformuna giriş yaptıktan sonra, "Emlak Vergisi" ödeme ekranına ulaşabilirsiniz. Burada, ödeme bilgilerinizi girerek işlem tamamlanabilir.

Banka aracılığıyla ödeme:

Belediyeler, vergi ödemeleri için anlaşmalı oldukları bankalarla da ödeme kabul etmektedir. Belediyenin internet sitesinden hangi bankalarda ödeme yapılabileceği bilgisi alınabilir. İlgili bankaya giderek emlak vergisi ödemesini gerçekleştirebilirsiniz.