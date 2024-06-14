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Öğrenciler dikkat! Bakan Tekin duyurdu: Bu yaz tatilinde ilk kez yapılacak

Öğrenciler dikkat! Bakan Tekin duyurdu: Bu yaz tatilinde ilk kez yapılacak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilere müjdeyi duyurdu. Bu yaz tatilinde ilk kez yapılacak. Bu uygulama sayesinde mesleki beceriler keşfedilecek.