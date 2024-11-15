Hüseyin Topuz

Kasım ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde Öğretmenler Günü ile ilgili aramalar hız kazandı.

Öğretmenler Günü, öğretmenlerin toplumdaki değerini ve eğitimdeki katkılarını kutlamak amacıyla her yıl Kasım ayında Türkiye'de ve birçok ülkede kutlanır.

Öğretmenler Günü'nde öğrenciler, öğretmenlerine teşekkürlerini sunmak amacıyla çeşitli hediyeler alırlar.

Öğretmenler Günü için hazırlık yapmak isteyenler öğretmenler gününün hangi güne denk geldiğini araştırmaya başladı.

Peki, Öğretmenler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte yanıtı...

Öğretmenler Günü ne zaman?

Öğretmenler Günü 24 Kasım 2024 Pazar gününe denk gelmektedir.