Öğretmenlere izin verildi: 1 hafta ders yok 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında görevli olan öğretmenler, prova için izinli sayılıyor.

Yağmur Dinç

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapmakta olan öğretmenlerin idari ve resmi tatiller dışında göreve gelmeme, derse girmeme gibi hakları bulunmamaktadır.

Ancak söz konusu öğretmenlerin görevli izinli sayılacakları belli durumlar mevcuttur.

Söz konusu görevli izini sayılacak olan öğretmenlerle ilgili 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için prova kapsamında başlayacak olan çalışmalar yaklaşmaktadır.

PROVA İZNİ

Bu kapsamda özellikle il merkezlerinde ve ilçe merkezlerinde kutlama töreninde yer alacak olan öğretmenlere1 hafta izin verilecek.

MEB Hocam'a göre; Görevli öğretmenler, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için gerçekleştirilecek olan provalarda görev almaları sebebiyle görevli izinli sayılacak.

Söz konusu öğretmenlerin hangi günler görevli izini sayılacaklarını resmi yazı ile bildirecektir.