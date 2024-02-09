Oksimoron nedir, ne demektir? Oksimoron kelime örnekleri

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Günlük hayatta pek kullanılmayan kelimelerin anlamları da bilinmeyebiliyor.
Oksimoron, Fransızca kökenli bir sözcük olarak günümüzde sık kullanılmıyor.
Oksimoron kelimesini duyan vatandaşlar, anlamını merak ediyor.
Zıtlık olarak ifade edilen oksimoronun kelime anlamı haberimizde...
Oksimoron nedir
Türkçe’ye Fransızca’dan geçen kavramın kökeni Yunanca oxus (keskin) ve môros (aptalca) sözcüklerinden gelmektedir.
Oksimoron birbiriyle çelişen ya da tamamen zıt iki kavramın bir arada kullanılmasıyla oluşan ifadelere deniliyor.
Oksimoron örnekleri
“Yüzme bilmeyen balık, Ayrıntılı özet, Sabit değişken, Sessiz çığlık, Çok az, Bilim-kurgu, Sanal gerçeklik, Bilim-kurgu, Tek seçenek...