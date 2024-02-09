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Oksimoron nedir, ne demektir? Oksimoron kelime örnekleri

Oksimoron nedir, ne demektir? Oksimoron kelime örnekleri Oksimoron kelimesini ilk defa duyanlar, arama motorlarında anlamını araştırmaya koyuldu. Peki, oksimoron ne demek? İşte oksimoron kelime anlamı..