Okul kıyafetlerinde yeni dönem! 4 yıl boyunca değişmeyecek…

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Milli Eğitim Bakanlığınca kılık kıyafet yönetmeliğinde köklü değişiklikler yapıldı. MEB’e bağlı tüm okullarda uygulanacak olan kurallar velileri sevindirecek.

Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girer kararla birlikte artık okul kıyafetlerinde 4 yıl boyunca değişikliğe gidilmeyecek.

Söz konusu değişiklikle birlikte ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenciler için okul kıyafeti, okul-aile birliği yönetim kurulunun ve ikinci dönem başında yapılacak öğretmenler kurulunda öğretmenlerin de görüşü alınarak özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeden okul müdürlüğünce belirlenecek.

TÖRENLERDE KIYAFAET ALINMAYACAK!

Yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle birlikte, belirlenen okul kıyafeti 4 eğitim ve öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek. Okul kıyafeti değiştirildiğinde ara sınıflardaki öğrenciler bir üst öğrenim kademesine geçene kadar mevcut okul kıyafetlerini giymeye devam edebilecek.

Okul kıyafetleri ekonomik olacak, özel gün ve haftalarda kutlamalar için özel kıyafet aldırılamayacak.

Belirlenen okul kıyafeti 1739 sayılı kanunda yer alan genel ve özel amaçlar ile temel ilkeler doğrultusunda ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olacak. Özel gün, hafta ve kutlamalarda ders içi ve ders dışı faaliyetlerde kullanılmak üzere veliye mali yük getirecek özel kıyafet aldırılamayacak.