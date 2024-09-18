Okulda bit kaptı derdi tarihe karışıyor! Birkaç damlası bitleri uğurluyor... Okulların açılmasıyla birlikte çocuklar arasında yayılan ve anneler için adeta bir kabus olan bit paniği başladı. Çeşitli ilaçlarla temizlenmeye çalışan bitler meğer o yöntemle anında halloluyormuş. İşte, bitlerin kökünü kazıyacak yöntem...

Haber Merkezi

Okullarda çocuklar arasında oldukça hızlı yayılan sorunlar arasında yer alan bit problemi veliler için kabustan daha beter olan durumlar arasındandır.

Çocuğunuz bit kapmaması için her ne kadar özen gösterseniz de çocuklar arasında hızla yayılan bitleri önlemek çoğu zaman mümkün olmaz.

İlaçlar yardımıyla kurtulduğunuz bitleri meğer doğal yollarla uzaklaştırmakta mümkünmüş. İnsanın saç derisinden kan emerek yaşamını sürdüren baş bitleri meğer o yağın birkaç damlasıyla bertaraf olabiliyorlarmış.

DOĞAL ÇÖZÜMÜ YAĞLARDAYMIŞ...

Bitlerin bulaşma nedeni her ne kadar hijyen eksikliği olduğu düşünülüyor olsa da bu asalak böcek türü için temiz ya da kirli saçlar hiç fark etmeden yerleşip kısa sürede çoğalabilirler.

Çeşitli ilaçlar yardımıyla temizlenen bitler için uygulanabilecek doğal yöntemler arasında uçucu yağlarda oldukça güçlü bir seçenek olabiliyormuş. Aromaterapi yağları olarak kullanılan çay ağacı yağı, bitleri yok etmek ve yeniden oluşmalarını engellemek amacıyla uzun zamandır kullanılan doğal yöntemlerin başında geliyormuş.

Çay ağacı yağı, yapılan çalışmalarda bitlere ve akarlara karşı en etkili uçucu yağlardandır. Antibakteriyel özellikleri bulunan çay ağacı yağı bitleri önelemede oldukça etkili yöntemlerdendir.

Çay ağacı yağını uygulamak için ise saçlarınızın diplerinden uçlarına kadar güzelce sürmeniz 15-20 dakika bekletmenizin ardından saçları sirke tarağı ile tarayarak durulamanız yeterli olacaktır.

NOT: Çay ağacı yağını saç derisine uygulamadan önce küçük bir bölgeye uygulayarak bir süre bekletin. Eğer yanma hissi oluşmuyorsa gönül rahatlığı ile saçlara uygulayabilirsiniz.