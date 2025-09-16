Okullar ne zaman kapanacak? İlk ara tatil ne zaman?

2025/2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü itibariyle başladı.

Yaz tatilini tamamlayan milyonlarca öğrenci ve öğretmen geçtiğimiz hafta ders başı yaptı.

Okulların açılmasının ardından arama motorlarında en çok araştırılanlar arasında ise ilk ara tatilin ne zaman başlayacağı konusu yer aldı.

Öğrenciler ara tatilin başlayacağı tarihi öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre ilk ara tatilinin ne zaman başlayacağı belli oldu.

Peki okullar ne zaman kapanacak? İşte ilk ara tatilin başlayacağı o tarih..

Ara tatil ne zaman başlayacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Yarıyıl tatili (sömestr) ise 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.