Okullarda tamamen yasaklandı: Uymayana ceza kesilecek

Haber Merkezi

New York eyaletinde, yaklaşık 900 bin öğrenciyi doğrudan etkileyecek bir cep telefonu yasağı gündemde.

Eyalet Valisi Kathy Hochul’un girişimiyle gündeme gelen bu yeni düzenleme, öğrencilerin sınıf içinde daha az dikkat dağınıklığı yaşamasını ve temel becerilere daha iyi odaklanabilmesini amaçlıyor.

Yeni plan, öğrenci telefon kullanımını tamamen ortadan kaldırmasa da ciddi sınırlamalar getiriyor. Buna göre telefonlar yalnızca tıbbi gereklilikler, acil durumlar, çeviri gibi özel ihtiyaçlar ya da doğrudan eğitim amaçlı olarak kullanılabilecek.

Bu hamleyle eyalet yönetimi, dersliklerde daha disiplinli ve verimli bir ortam oluşturmayı hedefliyor.

DİĞER EYALETLERDEN İLHAM ALINDI

New York, bu adımıyla aslında halihazırda benzer uygulamalara geçmiş olan Kaliforniya, Indiana, Ohio ve Florida gibi eyaletlerin izinden gidiyor.

Bu eyaletlerde uygulanan telefon kısıtlamalarının ardından öğrenci başarısında ve sınıf içi katılımda artış gözlemlendiği bildiriliyor.

AİLELERDEN DESTEK GELDİ

Cep telefonu yasağına yönelik kamuoyunun tepkisi ise genel olarak olumlu. Pew Araştırma Merkezi’nin verilerine göre, velilerin yüzde 65’i okulda telefon kullanımının kısıtlanmasını destekliyor. Buna karşın, öğrenciler arasında görüşler daha karmaşık. Kimileri telefonların derslerde faydalı olduğuna inanırken, bazıları da dikkatin dağılmasına neden olduğunu kabul ediyor.

Common Sense Media’nın yaptığı araştırma ise durumu daha net ortaya koyuyor: Öğrenciler ortalama olarak ders saatlerinde günde 43 dakika telefon kullanıyor. Bu sürenin, ders başarısı üzerindeki etkisi hâlâ eğitimciler arasında tartışma konusu.