Okullarda yeni dönem: Yemekler artık o şekilde olacak!

Haber Merkezi

İspanya'da öğrencilerin sağlıklı beslenmesi adına radikal bir adım atılıyor. Azınlık sol koalisyon hükümeti, üniversiteler dışındaki tüm eğitim kurumlarında öğrenci menülerine yönelik yeni bir düzenleme başlattı.

Bu kapsamda artık her gün taze meyve ve sebze servisi zorunlu hale geliyor, şekerli ve kızartılmış gıdalara ise sıkı kısıtlamalar geliyor.

Sosyal Haklar, Tüketim ve 2030 Ajandası Bakanı Pablo Bustinduy tarafından açıklanan yeni kararla birlikte; okul yemek menülerinde haftada en az bir, en fazla üç gün balık servisi yapılması da zorunlu olacak. İşlenmiş hamur işleri tamamen yasaklanırken, fazla tuz ve şeker içeren gıdaların da menülerde yer alması engellenecek.

Bustinduy, bu kapsamlı çalışmanın Eğitim, Sağlık, Tarım ve Gençlik Bakanlıkları iş birliğiyle yürütüldüğünü belirterek, “Çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimi için sağlıklı beslenme bir haktır, lüks değil” ifadelerini kullandı.

TÜM OKULLARDA UYGULANACAK

Okul yemek menülerinde yapılan bu değişikle birlikte, öğrencilere daha fazla meyve, sebze, balık ve baklagiller ile mevsimlik ve organik gıdalarla sağlıklı beslenme alışkanlıkları sağlanmasının yasayla garanti edilecek.

Aynı zamanda bu kararın üniversiteler haricinde tüm kamu, devlet destekli ve özel okulları kapsayacağı belirtildi.

Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen kararnameye göre, okul menülerinde meyve ve sebzelerin günlük olarak servis edilmesi, bunların en az yüzde 45'inin mevsimlik olması ve ayda en az iki tabak yemek ile toplam gıda ürünlerinin yüzde 5'inin organik üretim olması gerekiyor.