Okullarda zil çalmayacak mı? Zilsiz okul projesi 2025

Yeni eğitim-öğretim yılı kapıya dayandı. Okullarda ilk ders zili 8 Eylül Pazartesi çalacak.

Yeni dönem öncesinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla tüm illere gönderilen genelge, okullarda hayata geçirilmesi planlanan önemli bir yeniliği de ortaya koydu.

Buna göre, öğrencilerde sorumluluk bilincini artırmak amacıyla uygun okullarda “zilsiz okul” uygulamasına geçilecek.

Peki; okullarda zil çalmayacak mı? Zilsiz okul projesi nedir? İşte bilgiler...

OKULLARDA ZİL ÇALMAYACAK MI 2025

Zil kullanımının zaruri olduğu hallerde çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde zil sesi seviyesi makul düzeye indirilecek ve okul zilleri Bakanlıkça belirlenen zil seslerinden seçilecek.

Genelgeye göre, öğrencilerin okuma kültürü ve etkin okur kimliği kazanmaları, öğrenmeye ve araştırmaya açık, okuma, konuşma, dinleme ve yazmada yetkin, milli kültüre ve ahlaka duyarlı yetişmeleri amacıyla okul kütüphanelerinin daha etkin ve verimli kullanılması sağlanacak.