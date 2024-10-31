Öldükten sonra bile para kazanıyorlar! İşte, ölümlerinin ardından para kazanmaya devam eden ünlüler...

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Amerika merkezli olan ve iş dünyası hakkında yaptığı çalışmalar yankı uyandıran Forbes bu kez yaptığı liste ile şaşırttı.

Ünlü dergi tarafından yapılan çalışmada hayata veda etmelerine rağmen gelirlerini arttıran ünlü isimler listelendi.

Listede yer alan çoğu isim bundan yıllar öncesinde ölmesine rağmen 2024 yılında servetlerini artırmaya devam etmeleri şaşkına çevirdi.

İŞTE ÖLMELERİNE RAĞMEN KAZANMAYA DEVAM EDEN ÜNLÜLER...

10- John Lennon - 17 milyon dolar | Efsanevi Beatles üyesi, hayranlarının müziğine olan sonsuz bağlılığı sayesinde her yıl ciddi bir gelir elde ediyor. 1980 yılında hayatını kaybeden John Lennon, 17 milyon dolar gelirle listede yerini aldı.

9- Matthew Perry - 18 milyon dolar | Oyuncu, Friends dizisindeki tüm oyuncu arkadaşları gibi, ölümünden sonra bile telif haklarından yılda 17 milyon dolardan fazla kazanmaya devam ediyor.

8- Charles M. Schulz - 30 milyon dolar | Amerikalı çizer ve animatör Charles M. Schulz, 30 milyon dolar kazançla listede.

7- Bob Marley - 34 milyon dolar | Ölümünün üzerinden 40 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen Bob Marley’in müziği hala büyük talep görüyor. Biyografi filmi Bob Marley: One Love'ın vizyona girmesiyle şarkıcının bu kazancı 34 milyon dolara ulaştı.

6- Prince - 35 milyon dolar | 2016’daki ölümünden sonra üç albümü yayınlanan Prince de 35 milyon dolarla listede.

5- Ric Ocasek - 45 milyon dolar | Ocasek'in serveti, şirketinin, Primary Wave ile yaptığı anlaşma sayesinde arttı. Ocasek, grubun en popüler teklisi olan ve Rolling Stone'un "Tüm Zamanların En İyi 500 Şarkısı"ndan biri olarak adlandırılan "Just What I Needed"ı yazdı.

4- Elvis Presley -50 milyon dolar | 1977 yılında hayatını kaybeden Elvis Presley, müzik satışlarından ve Graceland'den servetine servet katmaya devam ediyor.1977 yılında hayatını kaybeden Elvis Presley, müzik satışlarından ve Graceland'den servetine servet katmaya devam ediyor.

3- Theodor Seuss Geisel - 74 milyon dolar | Pulitzer ödüllü çocuk kitabı yazarı Theodor Seuss Geisel, nam-ı diğer Dr. Seuss, bu yıl 74 milyon dolar kazandı.

2- Freddie Mercury - 250 milyon dolar | Queen'in solisti dört yıl aradan sonra ilk kez listeye geri dönüyor.

1- Michael Jackson - 600 milyon dolar | Listenin birinci sırasında 600 milyon dolarlık servetiyle pop ikonu Michael Jackson yer alıyor. 25 Haziran 2009’da yaşama veda eden Michael Jackson'ın ölümünden bu yana toplamda 3,3 milyar dolar kazandığı tahmin ediliyor.