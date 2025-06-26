Ölen kişinin kıyafetleri neden dağıtılır? İşte arkasındaki anlam...

Vefat eden bir kişinin ardından yapılan geleneksel uygulamalardan biri de kıyafetlerinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasıdır.

Bu uygulama, hem dini hem de kültürel açıdan köklü bir geçmişe sahiptir. İslam inancına göre, ölümden sonra kişinin dünyalık eşyalarının sadaka niyetiyle bağışlanması sevap sayılırken, bu aynı zamanda hayır duası alma ve merhumun ruhuna rahmet dileme amacı da taşır.

Ölünün kıyafetlerinin dağıtılması, "sadaka-i cariye" anlayışına dayanır. Kullanılabilir durumdaki eşyaların fakirlere verilmesi, hem ihtiyaç sahiplerinin yararına olur hem de vefat eden kişinin amel defterine sevap yazılmasına vesile olur.

Ayrıca bu uygulama, geride kalanlar için de manevi bir teselli ve yas sürecinde paylaşımın bir yolu olarak görülür.

Günümüzde birçok aile, bu geleneği yaşatmaya devam ederken, bazıları da eşyaları yardım kuruluşlarına bağışlayarak toplumsal dayanışmaya katkı sağlamayı tercih ediyor.