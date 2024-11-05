Ön cama sürün, önünüzü görün! Asla buğu yapmıyor...

Yağmur Dinç

Araba ön camının buğulanmasının temel nedeni, sıcak hava ile soğuk hava arasındaki farklılık ve bu iki hava katmanının bir araya gelerek su buharı oluşturmasıdır.

Buğulanma, su buharının camın yüzeyine yoğunlaşarak su damlacıkları şeklinde birikmesiyle meydana gelir.

Bu durumun oluşmasını engellemek için pratik bir yöntem var.

PATATES SÜRÜN

Patates, nemi emme özelliğine sahip bir besindir.

Ön camın buğulanmasını engellemek için patatesi yarıya kesip, camın iç kısmına hafifçe sürtün.

Patatesin içindeki nişasta, camın yüzeyinde ince bir tabaka bırakacak ve bu da camın buğulanmasını engelleyecektir. Bu yöntemi kullanırken camda herhangi bir iz bırakmamak için dikkatli olun.