Önce hangi bardak dolar? Sadece IQ’su 125’in üstünde olanlar bulabiliyor

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Yüzyıllardır zeka oyunları, insanları büyülemeye ve zihinsel yeteneklerini geliştirmeye davet ediyor.

Bu eğlenceli ve teşvik edici aktiviteler, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmek için mükemmel bir yol sunuyor.

Zihin jimnastiği yapmanın yanı sıra, zeka oyunları, bazen biraz mizah katılarak katılımcılara eğlenceli anlar yaşatıyor.

Zihinsel keskinliğinizi artırmak, konsantrasyonunuzu güçlendirmek ya da sadece keyifli bir zaman geçirmek istiyorsanız, bu bulmacalar tam size göre!

Peki, sosyal medyada popüler olan bu bulmacayı çözebilir misiniz? Sizce önce hangi bardak dolacak?

Yukarıdaki görselde numaralandırılmış bardaklar yer alıyor. Hangi bardağın daha önce dolacağını bulabilir misiniz?

Bu bulmacayı çözmek için sadece 7 saniyeniz var.

Belirtilen süre içinde bulduysanız tebrikler. IQ’nuz 125’in üzerinde olabilir.

Ancak çözümü bulamadıysanız strese girmeyin. Cevabı görmek için aşağı kaydırabilirsiniz.

Kaynak: Pinterest