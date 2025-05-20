Önce kavuracak, sonra donduracak! Tarih verildi: Sert dönüş geliyor…

Haber Merkezi

Meteoroloji uzmanlarından gelen son tahminlere göre, Türkiye çok kısa süre içinde çarpıcı bir hava değişimine sahne olacak.

Önümüzdeki günlerde Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası etkisini gösterecek.

Ancak bu sıcaklık uzun sürmeyecek. Afrika’dan gelen sıcak havanın hemen ardından Balkanlar üzerinden soğuk hava dalgası Türkiye’ye giriş yapacak.

Hava sıcaklıklarında ani düşüşler yaşanması beklenirken, birçok bölgede sağanak yağışlar da kapıda.

TARİH VERİLDİ

Hava Forum, bu hafta Afrika sıcaklarının yurdumuza giriş yapacağını duyurdu. Ardından Balkanlar üzerinden soğuk hava dalgasının geleceğini şu sözlerle açıkladı:

“Liderler İstanbul'da toplandı. Bu haftaya dair anlaşma imzalandı. Sonraki hafta ise Balkanlar bastırıyor, durum netleşmedi. Detaylar...

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28 Mayıs-3 Haziran: Balkanlar ile serinlik ve yağmur”