Önce Kerem, Sonra Yunus… İşte Galatasaraylı yıldızın müstakbel nişanlısı

Haber Merkezi

Galatasaray’ın genç yeteneği Yunus Akgün, özel hayatında büyük bir adım atarak dikkatleri üzerine çekti.

Bir süre önce eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nun sözlenme törenine katılan Akgün, arkadaşının heyecanına ortak olmuştu.

Kısa bir süre sonra sevgilisi Tuğçe Alaca'ya evlenme teklifi etti.

Akgün’ün kız arkadaşı Tuğçe Alaca, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşım, Galatasaray taraftarları ve sosyal medya kullanıcıları tarafından da büyük bir beğeniyle karşılandı.

Paylaşımında şu sözlere yer verdi: “Bu yılın bana en güzel hediyesi... Yeni yıl hepimize sağlık, huzur ve mutluluk getirsin.”

İşte Yunus Akgün’ün sevilisi Tuğçe Alaca…