Önceden mezarlık olan bir alana cami veya başka bina yapılabilir mi? Önceden mezarlık olan bir alana cami veya başka bina yapılabilir mi sorusu bazı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte merak edilen sorunun cevabı..

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Vatandaşlar dini açıdan cevabını merak ettikleri sorulara Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sitesi üzerinden cevap arıyor.

Sitede bulunan en çok sorulan sorular kısmındaki bir soruyu sizler için seçtik.

Cevabı en çok merak edilen sorular arasında ise 'Önceden mezarlık olan bir alana cami veya başka bina yapılabilir mi?' sorusu yer alıyor.

Peki, önceden mezarlık olan bir alana cami veya başka bina yapılabilir mi? İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği cevap..

Soru

Önceden mezarlık olan bir alana cami veya başka bina yapılabilir mi?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yanıtı

Mezarlık olarak vakfedilen bir yerin, bu hizmette kullanılması mümkün olduğu sürece başka bir hizmete tahsisi uygun değildir. Uzun müddet cenaze defnedilmese bile, bu yerin kabristan olarak muhafaza edilmesi münasip olur. Zorunlu bir durum olmadıkça böyle bir kabristanı satmak, üzerine bina yapmak ya da benzer tasarruflarda bulunmak için ölü kemiklerini başka bir mezarlığa nakletmek doğru bir davranış değildir. Ancak başka bir alternatifin olmadığı ya da kamu menfaatinin gerektirdiği durumlarda, mezarlık başka bir yere nakledilerek yeri, cami vb. amaçlar için kullanılabilir.