Önemsiz zannetmeyin! Gözlerdeki bu belirti bakın neyin habercisiymiş...

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Gün içerisinde hemen herkesin yaşadığı ve genellikle yorgunlukla ilişkili olan göz seğirmesi belli bir sürenin üzerine çıktığında meğer vitamin eksikliğinin habercisiymiş.

7’den 70’e herkeste meydana gelebilen gözlerde oluşan sinir tikleri uzun süreli devam ettiğinde doktora başvurulması gereken sorunların başında yer alıyormuş.

İki haftayı aşan sinir tikleri çoğu kişinin düşündüğü gibi yorgunluk nedeniyle meydana gelen bir durum olmaktan çıkıyormuş.

O VİTAMİNİN EKSİKLİĞİNİN HABERCİSİYMİŞ...

Gün içerisinde yaygın olarak yaşanan bu durum meğer ciddiye alınması gereken ve erken tedavinin önemli olduğu durumların başında yer alıyormuş.

Doktorlar yaşanan bu durumun, B12 vitamini kırmızı kan hücrelerinin üretimi, DNA sentezi ve sinir sistemi sağlığı gibi birçok hayati işlevde rol oynadığını belirtiyor.

Ancak vücutta uzun süre eksik olması, belirti vermeden ilerleyebiliyor ve zamanında teşhis edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyorken gözdeki istemsiz seğirme meğer B12 eksikliğinin en beklenmedik belirtilerinden birisiymiş.

Gözdeki tiklerin stres, yorgunluk veya fazla kafein tüketiminden kaynaklanabileceğini belirten doktorlar, iki haftadan uzun süren tiklerin B12 vitamini eksikliği ile bağlantılı olabileceğini vurguluyor.