Öneri kabul edildi: Kamyon kullanımında yaş sınırı 17 oldu!

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Avrupa Birliği tarafından geçtiğimiz günlerde kabul edilen yeni kural kapsamında kamyon kullanımında yaş sınırı düşürüldü.

Avrupa’da artan sürücü açığını önlemek adına atılan karar kapsamında 17 yaşında olan kişiler deneyimli bir sürücü eşliğinde kamyon kullanımına başlayabilecek.

Deneyimli bir sürücü eşliğinde kamyon kullanımına izin verilecek olan 17 yaşındaki bireyler, 18 yaşlarını doldurmalarının ardından bağımsız bir şekilde kamyon kullanımına başlayacaklar.

SÜRÜCÜ AÇIĞI KAPATILABİLİR

Kamuoyunda şaşkınlık yaratan teklif, Avrupa'nın artan sürücü sıkıntısıyla mücadele etmeye yönelik daha geniş bir çabanın parçası olarak görülüyor.

Ancak bu önerinin uygulamaya koyup koymayacağına karar vermek her bir üye devletin sorumluluğunda olacak.