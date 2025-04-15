Ons altın nedir? Ons altın fiyatı nasıl belirleniyor?

Hüseyin Topuz

Altın yatırımı yapan ya da fiyatları takip edenler "ons" kelimesini sıkça duyar. Peki ons altın tam olarak nedir, nasıl hesaplanır?

Kısaca söylemek gerekirse, "ons" dünyada altının fiyatının belirlendiği özel bir ölçü birimidir.

1 ons altın, yaklaşık 31.10 gram altına denk gelir. Yani dünyada altın fiyatları ons üzerinden belirlenir.

Türkiye’de biz gram altın fiyatını takip etsek de, o fiyat aslında ons altına ve döviz kuruna göre şekillenir.

Ons altın fiyatı nasıl belirleniyor?

Ons altının fiyatı dünya borsalarında dolar cinsinden açıklanır. Bu fiyat; altına olan talep, dünya ekonomisindeki gelişmeler ve politik olaylara göre değişiklik gösterir.

Türkiye’de gram altın fiyatı hesaplanırken şu formül kullanılır:

Gram Altın = (Ons Altın / 31.10) x Dolar kuru

Yani hem ons fiyatındaki değişim, hem de doların TL karşısındaki değeri, doğrudan gram altını etkiler.

Sonuç olarak, altınla ilgilenenlerin sadece kuyumcudaki gram fiyatını değil, aynı zamanda ons altını ve döviz kurunu da takip etmesi gerekiyor.