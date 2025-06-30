Opel araçlarının çoğunda var! Bu köpek balığı simgesi bakın ne işe yarıyor

Opel otomobillerindeki gizli köpek balığı figürünün nasıl ortaya çıktığını hiç merak ettiniz mi? Bu ilginç detayın kökeni 2004 yılına dayanıyor.

O yıl, Opel tasarımcısı Dietmar Finger, yeni Corsa modeli için torpido gözü menteşesini tasarlarken dayanıklılığı artırmak amacıyla çizimler yapıyordu.

Oğlunun önerisiyle Finger, torpido gözü menteşesine küçük bir köpek balığı figürü ekledi.

Bu minik ama dikkat çekici detay, tasarım ekibi tarafından da büyük ilgi gördü ve aracın üzerinde bırakıldı.

O andan itibaren Opel mühendisleri ve tasarımcıları, her yeni modelde bu küçük köpek balığını gizli bir imza olarak kullanmaya karar verdi.

ARACIN NERESİNDE YER ALIYOR?

İlk olarak 2004 yılında Corsa modelinde torpido gözünde ortaya çıkan bu detay, sonraki modellerde de farklı ve sürprizli noktalarda yer almaya devam etti.

Her Opel aracında farklı yerlere saklanan bu küçük simge, kimi zaman kapı panellerinin içinde, kimi zaman plastik kaplamaların üzerinde veya konsolun alt kısımlarında gizlenebiliyor. Hatta bazı modellerde, bu figür kaputun altında, motor bölmesinde bile bulunabiliyor.

Opel Adam modelinde tam üç farklı köpek balığı figürünün yer aldığı biliniyor. Bir başka model olan eski Mokka’da ise bu sembol, motor kaputunun altında, yağ filtresine oldukça yakın bir noktada gizlenmiş durumda.