Optik illüzyon: 3. kediyi sadece süper zekalar fark ediyor...

Yağmur Uçar

Görsel illüzyonlar, beynimizin gerçeklikten farklı bir şey algılamasını sağlayan büyüleyici görsel fenomenlerdir.

Eski zamanlarda, bu tür illüzyonlar genellikle büyücülüğe, ruhlara veya doğaüstü güçlere atfedilirdi. Ancak bilim insanları daha sonra bu numaraların sadece beynimizin görsel bilgileri nasıl işlediğinin bir sonucu olduğunu keşfettiler.

Birçok görsel illüzyon görüntüsü, nesneleri, renkleri vb. harmanlayarak tasarlanır. Bu öğeler aldatıcı etkiler yaratmak için stratejik olarak düzenlenir ve gizli ayrıntıların görünmesini veya kaybolmasını sağlar.

En keskin gözlere sahip misiniz? O zaman 7 saniyede üçüncü kediyi bulun!

Kaynak: Reddit

Bu görsel illüzyon resminde, ön planda bir lavabonun yakınında iki kedi görülebilir. Ancak, bu resimde açıkça görülebilen üçüncü bir kedi daha vardır.

Okuyucuların görevi 7 saniyede üçüncü kediyi bulmaktır.

Bu meydan okuma görsel becerilerinizin keskinliğini test edecek. Uzmanlar, bu tür görsel illüzyon bulmacalarını çözebilen kişilerin mükemmel gözlem becerilerine sahip olduğunu öne sürüyor. Ayrıca, görsel illüzyonların düzenli olarak uygulanmasının bilişsel yetenekleri keskinleştirdiğini ve böylece yaşlılıkta bilişsel gerilemeyi önlediğini öne sürüyorlar.

Sadece keskin görsel becerilere sahip ve ayrıntılara dikkat eden biri gizli kediyi bulabilir.

Sadece birkaç saniye kaldı.

Ve…

Zaman doldu!

Üçüncü kediyi kaçınız gördü?

Eğer siz de yapamayanlardansanız endişelenmeyin. Çoğu insan bunu 7 saniye içinde yapamaz. Hızınızı ve gizli hayvanları veya nesneleri bulma yeteneğinizi artırmak için bu tür bulmacaları daha fazla pratik etmeniz gerekir.

Hadi şimdi cevaba bakalım!

Üçüncü kedi arka planda, kanepenin arkasından göz ucuyla bakıyor.