Optik İllüzyon: 5 Saniyede Tek Gelen Zarı Bulun

Yağmur Dinç

Optik illüzyonlar, bir bireyin zekasını belirlemek için kullanılabilecek en basit araçlardan biridir. Bunu, bir bireyin gözlem becerilerini ve algı seviyelerini test ederek yapar.

Optik illüzyon bulmacalarını düzenli olarak uygulayan kişilerin dikkat süreleri ve zihinsel keskinlikleri daha iyi oluyor.

Ne kadar dikkatli olduğunuzu kontrol etmek ister misiniz?

O zaman hemen bu meydan okumayı deneyin.

Yukarıda paylaşılan görselde farklı zarlarla dolu canlı renkli bir ızgara görülüyor.

İlk bakışta bütün zarlar birbirine benzer.

Ancak, tabloda tuhaf bir zar var.

5 saniyede fark edebilir misin?

Zamanın şimdi başlıyor!

Bu, gözlem yeteneğinizi test etmek için iyi bir yol olacaktır.

Resmi dikkatlice inceleyin.

Garip zarları gördünüz mü?

Görsel becerileri en yüksek olan kişiler, tek zarları diğer okuyuculardan daha hızlı bulabilirler.

Resme son kez bakın.

Ve…

Kaçınız 5 saniye içinde garip zarları fark etti?

Bunu başaranları tebrik ederim; gözlem yeteneğiniz çok iyi.

Tek gelen zarı bulamayanlar aşağıdaki çözüme bakabilirler.