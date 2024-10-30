Optik İllüzyon: 89’ların arasından 88 sayısını bulan dahi sayılıyor! 6 saniyeniz var…

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Optik illüzyonlar, beynimizi yanıltarak dikkat becerilerimizi test eden eğlenceli görsel oyunlardır.

Bilim insanları, bu tür illüzyonlarla beynimizin görsel verileri nasıl işlediğini daha iyi anlamayı hedeflerken, bu görseller aynı zamanda düşünme yeteneğimizi güçlendirmeye de katkıda bulunur.

Bu bulmacalar düzenli olarak yapıldığında hafızayı güçlendirebilir ve problem çözme becerilerinizi geliştirebilir. Kendinize güveniyor musunuz?

O zaman gelin, gözlerinizi test edin: 6 saniyede 89 rakamı arasında gizlenmiş 88'i bulabilir misiniz?

Yukarıda paylaşılan görselde 11 sütuna yayılmış 89 sayıları yer alıyor. 89’ların arasında gizlenen bir tane 88 sayısı var.

Göreviniz 88 sayısını 6 saniye içinde bulmak.

89'lar arasında 88'i bulmayı başaranları tebrik ederiz; olağanüstü bir gözlem yeteneğiniz var.

Hala bulamayanlar aşağıdaki cevaba bakabilir.