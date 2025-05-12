Optik illüzyon: Ağaçtaki tavşanlara bakın! Sadece dahiler görebilecek...

Haber Merkezi

Optik illüzyon, önünüzdeki görüntünün farklı bir algıya sahip olduğu bir bilmecedir.

Bu illüzyonlar, bulmacalar, kesişen sayılar, gizli öğeler, karışık kelimeler, kelime bilmeceleri, farklı kalıplar, varsayımlar ve farklı algı görüntüleri gibi farklı şekillerde verilir.

Doğru cevabı bulmak için düşünme ve analitik becerilerinizi kullanmanız gerekir.

Karşınızdaki zorlu bulmaca ise, akıllıca tasarlanmış bir optik illüzyon görüntüsüne sahip yapraksız bir ağaçtır.

İlk bakışta bu yapraksız ağaç normal görünüyor ama o yapraksız ağacın içinde bir tavşan var. Evet, bu tavşanlar çok zeki ve ağacın bir yerine gizlenmişler.

Yani bir dahi olduğunuzu düşünüyorsanız, o zaman bu yapraksız ağaçta sadece 13 saniyede kaç tane tavşan saklandığını görün.

Görüntü, küçük bir toprak parçası üzerinde tek başına duran stilize, yapraksız bir ağacı göstermektedir.

Ağacın bükülmüş bir gövdesi ve çeşitli yönlerde dışa doğru uzanan birçok çıplak dalı vardır, bu da ona biraz ürkütücü veya kışa benzer bir görünüm verir.

Arka plandaki gökyüzü, şafağı veya alacakaranlığı çağrıştıran yumuşak maviler ve pembelerden oluşan bir gradyandır. Ağacın altındaki zemin, daha hafif dairesel yamalarla mavi-yeşildir ve sahneye biraz gerçeküstü veya sanatsal bir dokunuş katar.

Şimdi, bu yapraksız ağaçta birkaç tavşan gizlidir ve eğer 20/20 görüşe sahipseniz, yapraksız ağaçtaki gizli tavşanları sadece 13 saniye içinde tespit edin.

Kartal gözünüzü kullanın ve düşünme becerilerinizi kullanın.

Çabuk! Zaman bitiyor...

Gizli tavşanları sadece 13 saniyede tespit edenleri tebrik ederim; Hepiniz birer dahisiniz ve hepiniz 20/20 vizyona sahipsiniz.

Şimdi gizli kediyi fark etmeyenler de endişelenmiyorlar. İşte çözüm...

Sol tarafa, üstte ve altta bakın; Ağaçta iki tavşan oturuyordu ve yapraksız ağacın sağ tarafında üçüncü bir tavşan saklanıyordu. Yani, o yapraksız ağaçta gizlenmiş üç tavşan var.