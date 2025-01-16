Optik İllüzyon: Ceylanları izleyen bir çita gizli! IQ'su yüksek olanlar hemen görüyor...

Yağmur Dinç

Optik illüzyon resimleri insan zihnini yanıltmakta olup, bireyin zekasını ve gözlem yeteneğini test etmek için en basit testlerden biri olarak kabul edilmektedir.

Optik illüzyonlar dikkat süresini artırmak ve konsantrasyonu keskinleştirmek için harikadır.

Bugünün meydan okuması, ceylanların arasında açıkça saklanan bir çitayı bulmak. 11 saniyede fark edebilirseniz kartal gözlere sahipsiniz.

Hadi başlayalım!

Kaynak: Richard Costin

Yukarıdaki paylaşılan fotoğraf, fotoğrafçı Richard Costin tarafından Botsvana ormanlarında çekildi.

Ön planda üç Thompson ceylanı görülüyor.

Bu resimde bir hayvan daha var.

Göz önünde saklanan bir çitadır.

11 saniyede görebilecek misin?

Zamanın şimdi başlıyor!

Resmi dikkatlice inceleyin.

Gizli çitayı buldunuz mu? Resme dikkatlice bakın, çita tam orada.

Çita hakkında ilginç bir bilgi de, dünyanın en hızlı kara hayvanı olmasıdır.

Peki çitayı gördünüz mü?

Size bir ipucu verelim. Resmin sol tarafında yok.

Şimdi tekrar bakın ve çitayı görebiliyor musunuz?

Zaman akıp gidiyor. Kaçınız çitayı bulmayı başardı?

Bunu başaranları tebrik ederim; sizin gözleriniz çok keskin.

Hala çözüm arayanlar aşağıdaki çözüme göz atabilirler.