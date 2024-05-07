Optik İllüzyon: Farklı olanı sadece IQ'su 140 olanlar görebiliyor En keskin gözlere sahip kişiler, farklı bir Hindistan cevizini 5 saniyede fark edebilir. Yapabilir misin? Şimdi gözlerinizi test edin!

ensonhaber.com

Optik illüzyonla uğraşırken beynimiz ve gözlerimiz birlikte çalışır, bu da onu onlar için etkili bir egzersiz haline getirir.

Araştırmalar, optik illüzyonların veya benzer türdeki zorlukların düzenli olarak uygulanmasının, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeye yardımcı olduğunu göstermektedir.

Daha ince ayrıntıları gözlemlemede iyi misiniz?

Hadi bulalım!

Yukarıda paylaşılan görselde okuyucular hindistancevizleriyle dolu bir ızgarayı görebiliyor. Ancak bir istisna var.

Bu resimdeki hindistan cevizi diğerlerinden farklıdır.

5 saniyede bulabilir misin?

Zamanınız şimdi başlıyor!

Bu, gözlem becerilerinizi ölçen basit bir testtir. Verilen süre içerisinde doğru cevabı bulabilen kişiler en keskin gözlere sahiptir.

Resmi dikkatlice kontrol edin.

Buldun mu?

Ve…

Süre doldu.

Verilen süre içerisinde farklı Hindistan cevizini tespit etmeyi başaran okuyucuları tebrik ederiz. En iyi gözlem becerisine sahipsiniz.

Şimdi aşağıda verilen cevaba göz atalım.