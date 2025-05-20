Optik illüzyon: Kedi nerede? Sadece dahiler 7 saniyede bulabiliyor

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Optik illüzyonlar, son dönemin en popüler zihin egzersizlerinden biri haline geldi.

Hem eğlenceli hem de düşündürücü olan bu görseller, beynin bilgiyi nasıl işlediğini sorgulatıyor.

Bu optik illüzyonda oturma odasında saklanmış bir kediyi sadece 7 saniyede bulmanız isteniyor.

Bu kediyi kısa sürede tespit edebilenler, yüksek konsantrasyon ve hızlı düşünme yeteneklerine sahip olduklarını kanıtlıyor.

Zamanlayıcınızı ayarlayın, dikkatlice bakın ve gizli kediyi ortaya çıkarın.

Yukarıda oturma odasının bir köşesinin resmi yer alıyor. Resmin bir köşesinde bir kedi gizli.

Gizli kediyi bulmak için sadece 7 saniyeniz var.

13 kişiden sadece 3'ü kediyi 7 saniyeden daha kısa sürede buldu.

Bulamayanlar için cevabı aşağıda verdik.