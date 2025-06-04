Optik illüzyon: Resimdeki ağaçta kaç yüz saklı? 7 saniyeniz var…

Haber Merkezi

Optik illüzyonlar sadece eğlenceli değil, aynı zamanda zihinsel becerileri geliştiren güçlü bir araç.

Bugünkü zihin egzersizi, ilk bakışta sıradan gibi görünen yapraksız bir ağacın içinde saklı yüzleri fark etmenizi istiyor.

Bu görsel bulmaca, algı sınırlarınızı test ederken gözlem yeteneğinizi ve analitik düşünme gücünüzü de ortaya çıkarıyor.

Görüntünün içine zekice yerleştirilmiş yüzleri fark edebilmek için sadece hızlı değil, aynı zamanda dikkatli olmanız gerekiyor.

Bu optik illüzyonu çözmek için 7 saniyeniz var.

Yukarıdaki resimde yaprakları olmayan bir ağaç yer alıyor. Ancak aralarında ustaca gizlenmiş birden fazla yüz var.

Göreviniz gizli yüzleri 7 saniye içinde bulmak.

Toplam kaç tane yüz olduğunu bulan okuyucularımızı tebrik ederiz.

Şimdi cevabı kontrol etmek için aşağı kaydırın.