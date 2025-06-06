Optik illüzyon: Resimdeki farklı sayıyı 7 saniyede bulanların IQ'su en az 130 çıkıyor

Haber Merkezi

Dikkat becerilerini ölçen görsel zeka bulmacaları, her geçen gün daha fazla kişinin ilgisini çekiyor.

Genellikle, benzer rakamlar arasında gizlenmiş farklı bir sayıyı bulmaya yönelik bu tür testler, bireylerin odaklanma ve gözlem yeteneklerini ölçmeyi amaçlıyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir görselde, kullanıcılardan aynı sayıların arasına gizlenmiş farklı rakamı bulmaları isteniyor.

Göreviniz, bu sayıların arasında yer alan farklı sayıyı olabildiğince kısa sürede tespit etmek.

Peki, siz bu resime baktığınızda farklı sayıyı kaç saniyede bulabileceksiniz?

İşte o görsel...

Resimde yüzlerce '8831' sayısı bulunuyor. Fakat hepsinin arasında bir tane farklı sayı var.

Bu tip dikkat testleri zeka sınırlarını zorlayarak farklı bir deneyim yaşatıyor.

Bu tip görsel bulmacalar bilişsel yetenekleri geliştiriyor. Resimdeki farklı sayıyı bulmak için 7 saniyeniz var. Süreniz başladı.

7...

6...

5...

4...

3...

2...

1...

Ve süre bitti.

İşte resimdeki farklı sayının bulunduğu yer...

Resimde '8831' dışında bulunan sayı 8881'dir.