Optik İllüzyon: Resimdeki ikinci kaplanı sadece 120 IQ’lu kişiler bulabiliyor…

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Optik illüzyonlar, beynin görsel algı yeteneklerini zorlayan en eğlenceli zeka oyunlarından biri olarak bilinir.

Bugünkü bulmacada, gözleriniz ve zihninizin iş birliğini sınayacak bir meydan okuma sizi bekliyor.

İlk bakışta sıradan gibi görünen bu görselin içinde ustalıkla gizlenmiş bir kaplan var.

Ancak dikkat! Onu sadece 5 saniye içinde bulmak, en keskin gözlemcilere özgü bir başarı.

Peki, siz bu gizli kaplanı 5 saniye içinde bulabilecek misiniz?

Yukarıdaki görselde gizlenen bir kaplan var. Deneyenlerin çoğu gözden kaçırıyor.

Sadece keskin bir gözlem yeteneğine ve yüksek bir zekaya sahip olanlar kaplanı 5 saniyede tespit edebilir.

Bulamadıysanız endişelenmeyin. Aşağıdaki cevabı kontrol edin.

Kaynak: Jagran Josh