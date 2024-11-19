Optik illüzyon testi: Bu karedeki hayvanı görebildiniz mi? Süre 5 saniye...

Hüseyin Topuz
Dikkat konusunda yetenekli kişilerin kısa sürede çözebildiği yeni bulmaca ile sizlerleyiz.
Aşağıda vereceğimiz resmin içerisinde gizlenmiş hayvanı bulmak bazıları için son derece zorlayıcı olacak.
Sizden istenen görseldeki yeşil yaprakların arasında saklanmış hayvanı bulmak.
Yanlızca dikkatlice bakan kişiler resmin içine saklanmış hayvanı saniyeler içerisinde farkediyor.
Peki siz resimdeki hayvanı bulabilecek misiniz? İşte o görsel...
Resimdeki hayvanı bulmak ilk bakışta zor gibi görünsede dikkatli bakarak kısa sürede tespit edebilirsiniz.
Eğer sizde kısa sürede hayvanı bulduysanız son derece dikkatli birisiniz demektir.
Görseldeki hayvanı bulamayanlar için işte testin cevabı;
Resimde gizlenen bir çekirge yer alıyor...