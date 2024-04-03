Optik illüzyon testi: Farklı harfi 5 saniyede sadece 130 IQ'lular farkediyor Görsel zeka testleri, insanların zihinsel hızlarını ve farkındalıklarını ölçmek için kullanılan ilginç bir araçtır. İşte sadece süper dikkatli kişilerin kısa sürede çözebildiği o test...

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Yeni bir görsel zeka testi ile daha karşınızdayız. Bu tip testlerde sizden istenilen farklı olan nesneyi en kısa sürede bulmanızdır.

Vereceğimiz resimdeki farklı harfi 5 saniyede bulmak için çok dikkatli olmak gerekiyor.

Aşağıdaki görselde bir sayfa dolusu F harfi göreceksiniz. Fakat bu F harfleri arasına gizlenmiş farklı bir harf daha var.

Resimdeki farklı harfi bulmak için sadece 5 saniyeniz olacak. Hadi hemen teste başlayın.

İşte o görsel...

Görseldeki farklı olan harfi 5 saniyede farkedebildiniz mi? Eğer bu süre içerisinde farklı olan harfi görebildiyseniz bu sizin son derece dikkatli ve yüksek IQ'lu olduğunuzun işaretidir.

Eğer resimdeki farklı harfi bulamadıysanız canınızı sıkmayın. Testin cevabını aşağıda paylaşıyoruz.

İşte, 5 saniyede farklı olan harfi bulamayanlar için testin cevabı...