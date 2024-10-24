Optik illüzyon testi: Hayvanlar arasındaki robotu bulmak için 10 saniyeniz var…

Hüseyin Topuz

Angry Squirrel Studio tarafından hazırlanan bu görsel zeka testi, insanlara zor ve eğlenceli zamanlar yaşatıyor.

İlk bakışta kolay gibi görünen bu sizden istenilen hayvanların arasındaki robotu bulmak.

Resimdeki gizlenmiş robotu bulmak için çok dikkatli bakmanız ve gözlem yapmanız gerekiyor.

Sadece hızlı düşünebilen ve gözlem yeteneği güçlü olan kişiler 10 saniyede robotu bulabiliyor.

İşte o görsel...

Resimde birçok hayvan var ve bunların arasında cansız bir varlık olan robot yer alıyor.

Sizden istediğimiz robotu 10 saniye içerisinde bulmanız. Eğer 10 saniyede robotu bulabilirseniz bu sizin ne kadar hızlı düşünebildiğiniz ve keskin görüşlü olduğunuzu ortaya çıkarır.

Acele edin süre daralıyor...

Zamanınız bitmek üzere.

10...

9...

8...

7...

6...

5...

4...

3...

2… ve

1! Ve zaman bitti!

Robotun nerede saklandığını bulabildiniz mi? Bulamayanlar için bulmacanın sonucunu paylaşıyoruz.

İşte resimdeki robotun bulunduğu yer...