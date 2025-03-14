Optik illüzyon testi: Resimdeki farklı harfi 5 saniyede bulan çıkmadı! Sıra sizde...

Hüseyin Topuz

Dikkat gerektiren optik illüzyonlar, algımızı ve görsel becerilerimizi zorlayan eğlenceli bulmacalardır.

Genellikle resimdeki farklı olan sayıyı veya harfi bulmaya dayalı zeka testleri kişilerin dikkatini test etmeye yarıyor.

İnternette paylaşılan bir resimde kullanıcılardan resimdeki farklı olanı saniyeler içerisinde bulmaları isteniyor.

Bu bulmacada sizden istenen '0' sayısı ile dolu olan resimde farklı olanı en kısa sürede bulmak.

Resimde '0' sayısı dışında bir harf yer alıyor. Peki, siz bu resime bakınca farklı olanı kaç saniyede bulabileceksiniz?

İşte o görsel...

Görselde onlarca '0' sayısı bulunuyor. Bu sayıların arasında kimsenin fark edemediği bir harf yer alıyor.

Bu tür görsel testler zeka sınırlarını zorlayarak katılımcılara farklı bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

Bilindiği üzere bu görsel bulmacalar bilişsel yetenekleri geliştiriyor. Resimdeki farklı harfi bulmak için 5 saniyeniz var. Süreniz başladı.

5...

4...

3...

2...

1...

Ve süre tamamlandı..

İşte resimdeki farklı harfin bulunduğu yer...