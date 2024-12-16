Optik illüzyon: Yaprakların arasında gizleniyor, sadece 140 IQ'lular görebiliyor...

Yağmur Dinç

Optik illüzyonlar beyninizi ve gözlem yeteneğinizi zorlayan, gizli bir nesne veya hayvanın olmadığına inanmanızı sağlayan görüntülerdir.

Şimdi, kuru yaprakların arasında saklı bir kurbağayı bulmanız gereken bu akıl almaz optik illüzyonla gözlem yeteneklerinizi test etmeye hazır olun.

Resme baktığınızda, kurbağayı mükemmel bir şekilde gizlemede önemli rol oynayan yapraklarla dolu arka planı fark edeceksiniz.

İlk bakışta, resimde sadece yapraklar varmış gibi görünebilir. Ancak daha yakından bakarsanız, sahnenin her yerinde gizlenmiş bir kurbağa olduğunu göreceksiniz.

Peki bu görselin içine dalmaya ve beyninizi 7 saniye içinde kurbağa ile yaprakları ayırt etmeye zorlamaya hazır mısınız?

Kaynak: Wnews

Optik illüzyonlarda gizli nesneleri/hayvanları bulmanın en önemli anahtarı, ona tüm dikkatinizi vermenizdir.

O yüzden dikkatinizi dağıtacak her şeyi kapatın ve tekrar odaklanın.

Kurbağa görünüyor mu?

Acele edin! 7 saniye yakında bitecek!

3… 2… ve 1!

Kurbağanın nerede saklandığını bulmaya ne kadar yaklaştınız?

Sayfanın en başına geri dönüp zamanlayıcıya ihtiyaç duymadan tekrar deneyebilirsiniz.

Eğer tekrar bulamazsanız, işte sizin için çözüm...