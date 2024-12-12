Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin… Saat verildi: Çok kuvvetli geliyor

Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz bölgesinde yarından itibaren etkisini artıracak kuvvetli yağışlar için vatandaşları uyardı. Özellikle kıyı kesimlerde sağanak yağmur, yükseklerde ise kar yağışı bekleniyor.

Ordu, Giresun ve Trabzon'un kıyı kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak etkili olacak.

Rize ve Artvin kıyılarında ise yağışların çok kuvvetli olacağı, 1200 metre rakım ve üzerindeki bölgelerde yoğun kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR BEKLENİYOR

Zonguldak, Düzce, Bartın, Kastamonu ve Sinop kıyılarında şiddetli yağmur bekleniyor. Bolu, Karabük ve Kastamonu’nun iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yüksek bölgelerde yoğun kar yağışı etkili olacak.

Sel, su baskınları, buzlanma ve don olaylarına karşı yetkililer uyarıda bulunurken, ulaşımda aksamalar yaşanabileceği ifade ediliyor. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.