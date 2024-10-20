Haberler



Bilgi



Ordu, Giresun, Trabzon, Rize… Bu saatlere dikkat! MGM uyardı

Ordu, Giresun, Trabzon, Rize… Bu saatlere dikkat! MGM uyardı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri için önemli bir uyarı yayınladı. Bölgede hava şartlarının iki gün boyunca etkili olacağı belirtildi.