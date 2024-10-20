Ordu, Giresun, Trabzon, Rize… Bu saatlere dikkat! MGM uyardı

Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı beklediğini duyurdu.
Tahminlere göre, bu gece saatlerinden itibaren Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin’de kuvvetli yağmur ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Özellikle 1200 metre üzerindeki bölgelerde ise kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.
2 GÜN SÜRECEK
Yağışların 22 Ekim 2024 06.00'ya kadar sürmesi bekleniyor.
Yetkililer, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı.