Ormana gidenler dikkat: Sıradan gibi gözüken bu bitki tehlike saçıyor! Körlüğe yol açabiliyor…

Kuzey İtalya'nın yemyeşil doğasında gezintiye çıkanların artık sadece vahşi hayvanlardan değil, sıradan yabani ot gibi duran bir bitkiden de endişe duyması gerekiyor.

WWF'nin yeni yayımladığı rapor, bölgeyi tehdit eden sıra dışı bir istilacı bir bitki türü keşfedildi. Mantegazza'nın domuz otu adı verilen bu bitki temastan kesinlikle kaçınılması gereken türler arasındaki yerini aldı.

İlk bakışta dikkat çeken yaprakları ve ihtişamlı görüntüsüyle merak uyandırsa da, bu bitki güzelliğinin altında zehirli bir tehlike barındırıyor.

Bu bitkiye çıplak elle dokunmak bile ciltte ciddi yanıklar, şiddetli kabarcıklar ve kalıcı izler bırakabiliyor. Üstelik bu etkiler, bitkinin içeriğindeki fototoksik kimyasalların güneş ışığıyla etkileşime girmesiyle ortaya çıkıyor.

KÖRLÜĞE NEDEN OLABİLİYOR!

Bitkinin yaprakları, çiçekleri, gövdesi, tohumu ve kökleri furanokumarin adlı tehlikeli bir madde içeriyor.

Bu bileşikler, cildin hücrelerine kadar nüfuz edip DNA’yı tahrip edebilen ciddi etkiler taşıyor. Yanık benzeri kabarcıklar, kalıcı izler ve hatta göz temasında geçici veya kalıcı körlük riskine neden olabiliyor.

Temas durumunda, etkilenen bölgenin sabunla iyice yıkanması ve birkaç gün boyunca güneşten uzak tutulması şiddetle tavsiye ediliyor.