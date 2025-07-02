Ormanda kendiliğinden yetiyor, 93 bin TL’ye alıcı buluyor! Kronik hastalıklara karşı koruyor

Kokusuyla büyüleyen, tadıyla damaklarda iz bırakan bir doğa mucizesi... Nadirliğiyle efsaneleşmiş Matsutake mantarı, yıllar sonra Polonya’nın ormanlık alanlarında yeniden ortaya çıktı.

Gastronomi dünyasında "beyaz trüfün doğulu kuzeni" olarak anılan bu değerli mantar, sadece Japon mutfağında değil, artık Avrupa'da da büyük ilgi görüyor.

Özellikle mantar toplayıcılarının ve gurme avcılarının radarına giren Matsutake, Doğu Avrupa’nın sessiz ormanlarında yeniden hayat buluyor.

Polonya’nın kuzey ve güney bölgelerinde çam ormanlarının alt katmanlarında tespit edilen bu mantar, yalnızca ekolojik dengesi korunmuş, temiz ve bozulmamış topraklarda yetişirken toplayanı zengin ediyor.

KİLOSU 93 BİN TL’YE SATILIYOR!

Neslinin tükendiği düşünülen bu mantar yeniden keşfedilmesi büyük bir ilgiye neden olurken toplayanların elde ettiği kazançta dikkat çekti.

Sağlık açısından birçok faydası olan Matsutake mantarı, bağışıklığı güçlendirici etkileri, bazı kronik hastalıklara karşı koruyuculuğu ve sinir hücrelerini koruyuculuğu ile öne çıkar.

Sadece sağladığı faydalar ile değil, kültürel anlamı ve sembolik değeriyle de öne çıkan bu mantarın kilogram fiyatı Japonya’da 2.000 Euro’ya (93 bin 973 TL) kadar çıkabiliyor.

Bu özel mantar türü, Türkiye’de özellikle Toros Dağları çevresinde doğal olarak yetişiyor. Bireysel olarak toplanmasında bir engel bulunmazken, uygun koşullar sağlandığında satışı ve ihracatı da mümkün olurken Polonya'da koruma altında olan türler arasında yer aldığından Matsutake’nin satışı yasal değil.