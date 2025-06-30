Ormanlara girişi yasaklanan iller 2025: İstanbul’da açık olan piknik alanları

Türkiye, yaz aylarında artan yangın riskine karşı alarma geçti.
Ülke genelinde 47 ilde ormanlara girişler, yangın tehdidine karşı alınan önlemler kapsamında yasaklandı.
Valiliklerce düzenlenen Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu toplantılarında, yangınlara karşı mücadelede görevli ekiplerin koordinasyonu, hava ve kara araçlarının kullanımı, tahliye planları ve kamu işbirliği gibi kritik konuların yanı sıra ormanlara girişlerin kısıtlanması da kararlaştırıldı.
Peki, hangi şehirlerde ormana girişler yasaklandı? İstanbul’da yasak olmayan piknik alanları var mı? İşte güncel liste…
Karadeniz Bölgesi
Sinop: 1 Haziran - 31 Ekim
Bayburt: 1 Haziran - 30 Kasım
Karabük: 2 Haziran - 31 Ekim
Çorum: 15 Haziran - 31 Ekim
Samsun: 19 Haziran - 30 Ekim
Amasya: 1 Temmuz - 30 Ekim
Tokat: 1 Temmuz - 30 Ekim
Zonguldak: 1 Temmuz - 30 Eylül
Bartın: 1 Temmuz - 30 Eylül
Bolu: 1 Temmuz - 30 Eylül
Kastamonu: 1 Temmuz - 30 Ekim
Marmara Bölgesi
Kırklareli: 8 Mayıs - 31 Ekim
Kocaeli: 15 Mayıs - 1 Kasım
Balıkesir: 15 Haziran - 30 Eylül
Sakarya: 1 Haziran - 1 Kasım
Çanakkale: 1 Haziran - 30 Eylül
Yalova: 1 Haziran - 31 Ekim
Bilecik: 5 Haziran - 1 Ekim
Tekirdağ: 15 Haziran - 15 Ekim
İstanbul: 23 Haziran - 15 Ekim
Edirne: 27 Haziran - 15 Ekim
Ege Bölgesi
Kütahya: 15 Mayıs - 31 Ekim
Denizli: 1 Haziran - 31 Ekim
Uşak: 1 Haziran - 1 Ekim
İzmir: 1 Haziran - 31 Ekim
Manisa: 1 Haziran - 31 Ekim
Aydın: 1 Haziran - 31 Ekim
Afyonkarahisar: 15 Haziran - 15 Ekim
Muğla: 25 Haziran - 31 Ekim
Akdeniz Bölgesi
Antalya: 1 Mayıs - 31 Ekim
Hatay: 15 Mayıs - 15 Eylül
Burdur: 1 Haziran - 1 Kasım
Isparta: 1 Haziran - 15 Kasım
Osmaniye: 1 Haziran - 31 Ekim
Kahramanmaraş: 1 Haziran - 31 Ekim
Mersin: 1 Haziran - 15 Ekim
Adana: 23 Haziran - 31 Ekim
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Kilis: 1 Haziran - 30 Kasım
Şanlıurfa: 1 Haziran - 31 Ekim
Gaziantep: 24 Haziran - 30 Eylül
Doğu Anadolu Bölgesi
Bingöl: 15 Haziran - 1 Ekim
Erzincan: 15 Temmuz - 15 Eylül
İç Anadolu Bölgesi
Çankırı: 1 Haziran - 31 Ekim
Kırıkkale: 1 Haziran - 31 Ekim
Yozgat: 1 Haziran - 31 Ekim
Ankara: 10 Haziran - 30 Eylül
Eskişehir: 15 Haziran - 30 Eylül
İSTANBUL’DA GİRİŞİ YASAK OLMAYAN PİKNİK YERLERİ
1 İstanbul Beykoz Polonezköy Tabiat Parkı (GB1)
2 İstanbul Sarıyer Türkmenbaşı Tabiat Parkı
3 İstanbul Sarıyer Parkorman Tabiat Parkı
4 İstanbul Şile- Çekmeköy Avcıkoru Tabiat Parkı
5 İstanbul Eyüp Ayvatbendi Tabiat Parkı
6 İstanbul Sarıyer Bentler Tabiat Parkı
7 İstanbul Adalar Büyükada Tabiat Parkı
8 İstanbul Çatalca Çilingoz Tabiat Parkı
9 İstanbul Adalar Değirmenburnu Tabiat Parkı
10 İstanbul Adalar Dilburnu Tabiat Parkı
11 İstanbul Beykoz Elmasburnu Tabiat Parkı
12 İstanbul Sarıyer Falih Rıfkı Atay Tabiat Parkı
13 İstanbul Eyüp Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı
14 İstanbul Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı
15 İstanbul Eyüp Göktürk Göleti Tabiat Parkı
16 İstanbul Sarıyer Irmak Tabiat Parkı
17 İstanbul Sarıyer Kirazlıbent Tabiat Parkı
18 İstanbul Sarıyer Kömürcübent Tabiat Parkı
19 İstanbul Sarıyer Marmaracık Koyu Tabiat Parkı
20 İstanbul Sarıyer Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı
21 İstanbul Beykoz Mihrabat Tabiat Parkı
22 İstanbul Sarıyer Neşetsuyu Tabiat Parkı
23 İstanbul Arnavutköy Şamlar Tabiat Parkı
24 İstanbul Tuzla Hacet Deresi Tabiat Parkı
25 İstanbul Beykoz Göztepe Tabiat Parkı
26 İstanbul Silivri Danamandıra Tabiat Parkı