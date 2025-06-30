Ormanlara girişi yasaklanan iller 2025: İstanbul’da açık olan piknik alanları

Türkiye, yaz aylarında artan yangın riskine karşı alarma geçti.

Ülke genelinde 47 ilde ormanlara girişler, yangın tehdidine karşı alınan önlemler kapsamında yasaklandı.

Valiliklerce düzenlenen Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu toplantılarında, yangınlara karşı mücadelede görevli ekiplerin koordinasyonu, hava ve kara araçlarının kullanımı, tahliye planları ve kamu işbirliği gibi kritik konuların yanı sıra ormanlara girişlerin kısıtlanması da kararlaştırıldı.

Peki, hangi şehirlerde ormana girişler yasaklandı? İstanbul’da yasak olmayan piknik alanları var mı? İşte güncel liste…

Karadeniz Bölgesi

Sinop: 1 Haziran - 31 Ekim

Bayburt: 1 Haziran - 30 Kasım

Karabük: 2 Haziran - 31 Ekim

Çorum: 15 Haziran - 31 Ekim

Samsun: 19 Haziran - 30 Ekim

Amasya: 1 Temmuz - 30 Ekim

Tokat: 1 Temmuz - 30 Ekim

Zonguldak: 1 Temmuz - 30 Eylül

Bartın: 1 Temmuz - 30 Eylül

Bolu: 1 Temmuz - 30 Eylül

Kastamonu: 1 Temmuz - 30 Ekim

Marmara Bölgesi

Kırklareli: 8 Mayıs - 31 Ekim

Kocaeli: 15 Mayıs - 1 Kasım

Balıkesir: 15 Haziran - 30 Eylül

Sakarya: 1 Haziran - 1 Kasım

Çanakkale: 1 Haziran - 30 Eylül

Yalova: 1 Haziran - 31 Ekim

Bilecik: 5 Haziran - 1 Ekim

Tekirdağ: 15 Haziran - 15 Ekim

İstanbul: 23 Haziran - 15 Ekim

Edirne: 27 Haziran - 15 Ekim

Ege Bölgesi

Kütahya: 15 Mayıs - 31 Ekim

Denizli: 1 Haziran - 31 Ekim

Uşak: 1 Haziran - 1 Ekim

İzmir: 1 Haziran - 31 Ekim

Manisa: 1 Haziran - 31 Ekim

Aydın: 1 Haziran - 31 Ekim

Afyonkarahisar: 15 Haziran - 15 Ekim

Muğla: 25 Haziran - 31 Ekim

Akdeniz Bölgesi

Antalya: 1 Mayıs - 31 Ekim

Hatay: 15 Mayıs - 15 Eylül

Burdur: 1 Haziran - 1 Kasım

Isparta: 1 Haziran - 15 Kasım

Osmaniye: 1 Haziran - 31 Ekim

Kahramanmaraş: 1 Haziran - 31 Ekim

Mersin: 1 Haziran - 15 Ekim

Adana: 23 Haziran - 31 Ekim

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Kilis: 1 Haziran - 30 Kasım

Şanlıurfa: 1 Haziran - 31 Ekim

Gaziantep: 24 Haziran - 30 Eylül

Doğu Anadolu Bölgesi

Bingöl: 15 Haziran - 1 Ekim

Erzincan: 15 Temmuz - 15 Eylül

İç Anadolu Bölgesi

Çankırı: 1 Haziran - 31 Ekim

Kırıkkale: 1 Haziran - 31 Ekim

Yozgat: 1 Haziran - 31 Ekim

Ankara: 10 Haziran - 30 Eylül

Eskişehir: 15 Haziran - 30 Eylül

İSTANBUL’DA GİRİŞİ YASAK OLMAYAN PİKNİK YERLERİ

1 İstanbul Beykoz Polonezköy Tabiat Parkı (GB1)

2 İstanbul Sarıyer Türkmenbaşı Tabiat Parkı

3 İstanbul Sarıyer Parkorman Tabiat Parkı

4 İstanbul Şile- Çekmeköy Avcıkoru Tabiat Parkı

5 İstanbul Eyüp Ayvatbendi Tabiat Parkı

6 İstanbul Sarıyer Bentler Tabiat Parkı

7 İstanbul Adalar Büyükada Tabiat Parkı

8 İstanbul Çatalca Çilingoz Tabiat Parkı

9 İstanbul Adalar Değirmenburnu Tabiat Parkı

10 İstanbul Adalar Dilburnu Tabiat Parkı

11 İstanbul Beykoz Elmasburnu Tabiat Parkı

12 İstanbul Sarıyer Falih Rıfkı Atay Tabiat Parkı

13 İstanbul Eyüp Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı

14 İstanbul Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı

15 İstanbul Eyüp Göktürk Göleti Tabiat Parkı

16 İstanbul Sarıyer Irmak Tabiat Parkı

17 İstanbul Sarıyer Kirazlıbent Tabiat Parkı

18 İstanbul Sarıyer Kömürcübent Tabiat Parkı

19 İstanbul Sarıyer Marmaracık Koyu Tabiat Parkı

20 İstanbul Sarıyer Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı

21 İstanbul Beykoz Mihrabat Tabiat Parkı

22 İstanbul Sarıyer Neşetsuyu Tabiat Parkı

23 İstanbul Arnavutköy Şamlar Tabiat Parkı

24 İstanbul Tuzla Hacet Deresi Tabiat Parkı

25 İstanbul Beykoz Göztepe Tabiat Parkı

26 İstanbul Silivri Danamandıra Tabiat Parkı