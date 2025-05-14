Ormanlara girişler yasaklandı! O tarihler arası giriş yapılamayacak

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Geçtiğimiz yıl büyük orman yangınlarıyla sarsılan Denizli, bu yaz benzer felaketlerin yaşanmaması için çok sert önlemler alıyor.

Artan sıcaklıklar ve kuraklık riskiyle birlikte orman yangınları tehdidi yeniden kapıda. Bu tehdide karşı harekete geçen yetkililer, 1 Haziran – 31 Ekim 2025 tarihleri arasında ormanlık alanlara girişleri tamamen yasakladı.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, bu kararla birlikte yalnızca ormanlara değil, çevresine de ciddi kısıtlamalar getiriliyor.

PİKNİK ALANLARINDA DENETİMLER ARTIYOR

Piknik alanlarında gece saatlerinde ateş yakmak, havai fişek atmak, dilek feneri uçurmak ve anız yakmak gibi faaliyetler de tamamen yasak kapsamına alındı.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun başkanlığında toplanan Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu, 2025 yaz sezonunda uygulanacak güvenlik planlarını masaya yatırdı. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, alınan kararların hem orman varlığını korumaya hem de insan kaynaklı yangınların önüne geçmeye yönelik olduğu vurgulandı.

Toplantıda, orman yangınlarıyla mücadelede ilgili kurumların sorumluluklarının belirlendiği kaydedilen açıklamada ise, "İl genelinde 1 Haziran-31 Ekim 2025 tarihleri arasında ormana giriş yasaklanmıştır. Piknik alanlarında 20.00 ile 06.00 saatleri arasında ateş yakılamayacak.

Aynı dönemde ormanlık alana 500 metre mesafede havai fişek atılması, dilek feneri adı altında satılan havada uzun mesafeler uçabilen ve düştüğü yeri yakma özelliğine sahip maddelerin kullanımına da izin verilmeyecek. Ayrıca başta ormanlık alanların civarı olmak üzere anız veya bitki örtüsü yakılması da kesinlikle yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.