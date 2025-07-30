Osimhen canlı uçak takibi! 30 Temmuz 2025 Victor Osimhen uçağa bindi mi, kaçta inecek? Takip kodu...

Galatasaray, tarihi bir anlaşmaya imza atmak üzere...

Yıldız futbolcu Victor Osimhen transferinde geri sayım başladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Napoli ile uzun süren pazarlıklar sonucu anlaşma sağladı.

Kulüp,Nijeryalı golcü için Napoli'ye 40 milyon euro peşin ve 35 milyon euroyu 1 yıl içinde 2 eşit taksitle ödeyecek. Ayrıca Osimhen 2 yıl boyunca Serie A'ya dönemeyecek.

Öte yandan Galatasaray logosu ve aslan görseli paylaşan Osimhen, daha sonra uçağa bindiği anları paylaştı.

Osimhen'in İstanbul'a gelişini takip etmek isteyenler için canlı uçak takip sistemi büyük ilgi görüyor. Bu kapsamda, "Osimhen uçak takip kodu" taraftarlar tarafından araştırılıyor.

Peki; Osimhen uçağa bindi mi, uçak takip kodu kaç? Osimhen saat kaçta İstanbul'da olacak? İşte bilgiler...

30 TEMMUZ 3035 OSİMHEN UÇAK TAKİBİ

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Victor Osimhen bugün İstanbul'a inecek.

Bugün İstanbul'a iniş yapacak olan Victor Osimhen, perşembe günü sağlık kontrollerinden geçerek kendisini Galatasaray'a bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

Osimhen'in İstanbul'a gelişini takip etmek isteyen Galatasaraylı taraftarlar TC-SPL kodu ile FlightRadar24 sistemi üzerinden bu işlemi gerçekleştirebilecekler.

Özel bir jetle gelen Osimhen'in uçağının bu akşam İstanbul'da olması beklenmekte.