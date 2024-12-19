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Kamu kurumlarında memur olmak isteyen milyonlarca adayın katılımıyla gerçekleşen KPSS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından KPSS önlisans için yerleştirme kılavuzu ve tercih tarihleri oldukça merak ediliyor.

Adaylar KPSS önlisans puanlarıyla ilan edilecek takvim doğrultusunda kamu kurumlarının açtıkları kadrolara başvuru yapabilecek.

KPSS önlisans puanları ve kadroları ÖSYM tarafından yayınlanacak olan yerleştirme kılavuzunda paylaşılarak adayların tercih sürecine yön verecek. Peki, ÖSYM KPSS önlisans tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2024 ÖSYM KPSS önlisans tercihleri ne zaman?

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM-ÖNLİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından 20 Eylül'de açıklanan KPSS ön lisans sonuçları ve 4 Ekim'de açıklanan KPSS ortaöğretim sonuçlarıyla birlikte, KPSS tercih işlemleri gündeme geldi.

ÖSYM tarafından KPSS tercih işlemleri ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı fakat geçtiğimiz yıl ortaöğretim ve önlisans tercihleri 21 Aralık'ta başlamıştı.

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM-ÖNLİSANS TERCİHLERİ KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2024 KPSS ortaöğretim ve önlisans tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Ancak geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda kılavuzun aralık ayının son haftalarında yayımlanması bekleniyor.