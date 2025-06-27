ÖSYM'den TOEFL ve IELTS muadili sınav: Başvuru tarihleri belli oldu

ÖSYM, uluslararası geçerliliği olan yerli bir İngilizce sınavı için hazırlıklarını tamamlamak üzere. "e-TEP" adı verilen bu sınav; okuma, dinleme, yazma ve konuşma olmak üzere dört dil becerisini ölçmeye yönelik olacak.

Amaç; adayların İngilizce seviyelerini B1, B2 ve C1 düzeylerinde, Avrupa’daki dil kriterlerine (CEFR) uygun olarak değerlendirmek ve buna göre resmi bir sertifika sunmak.

Yetkililer, bu sınavın TOEFL, IELTS, PTE gibi dünya çapında kabul gören sınavlarla aynı kalite ve standartlarda olacağını söylüyor. Böylece hem yurt dışına döviz çıkışı azaltılacak hem de Türkiye'nin bu alandaki dışa bağımlılığı sona erecek.

Ayrıca sadece Türkiye’deki değil, yurt dışındaki adayların da tercih edeceği bir sınav haline gelmesi hedefleniyor.

BAŞVURU TARİHLERİ

Açıklamada, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana elektronik sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek e-TEP başvurularının 30 Haziran-7 Temmuz 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin "https://odeme.osym.gov.tr" adresinden alınmasının planlandığı bildirildi.